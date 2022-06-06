Huawei представила ноутбук MateBook 16s с процессором Intel Core i9-12900H

В мае компания Huawei представила ноутбук MateBook 16s. Это первый в мире ноутбук на базе Intel Evo с 14-ядерным процессором Core i9-12900H. Huawei MateBook 16s оснащен 16-дюймовым сенсорным экраном с соотношением сторон 3:2, разрешением 2520 x 1680 пикселей. Дисплей обеспечивает 100% цветовой охват sRGB. Новинка получила цельнометаллический корпус. Емкость аккумулятора составляет 84 Втч и поддерживает технологию быстрой зарядки. Система охлаждения ноутбука представлена двойной медной трубкой и большим 78-мм вентилятором. Ноутбук оснащен разъемом Thunderbolt 4 и USB-C, а также HDMI 2.0.

Модель поступила в продажу в Китае. Базовая версия MateBook 16s с процессором Core i5, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD продается за 6 779 юаней (1020 долларов). Версия с процессором Core i7 стоит 7 776 юаней (1170 долларов). Топовая версия с Core i9-12900H будет доступна в ближайшее время.