Huawei представила nova 16 Pro

Сегодня компания Huawei представила новое поколение смартфонов серии nova 16 — особенно выделяется nova 16 Pro с крупным блоком камер, напоминающим очки. Однако главные изменения скрываются не во внешности, а в аппаратной части — смартфон получил улучшенные камеры, более ёмкий аккумулятор, поддержку спутниковых сообщений и обновлённую начинку. Смартфон оснащён основной камерой на 200 Мп с крупным 1/1,28-дюймовым RYYB-сенсором, объективом f/1.8 и оптической стабилизацией изображения. Дополняет систему 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом и возможностью макросъёмки с расстояния 7 см.

Отдельного внимания заслуживает телевик на 50 Мп. Он использует RYYB-сенсор, объектив с 3,7-кратным оптическим приближением и оптическую стабилизацию. По сравнению с nova 15 Pro, где использовались основная камера на 50 Мп и телевик на 12 Мп с 3-кратным зумом, обновление получилось весьма существенным. В овальном вырезе экрана расположена фронтальная камера на 50 Мп с сенсором формата 1/2,5 дюйма и объективом f/2.4. Также здесь установлен спектральный датчик на 1,5 миллиона каналов для более точной передачи цветов. Экран nova 16 Pro практически не изменился по сравнению с предшественником — используется 6,84-дюймовая LTPO OLED-панель с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 2856х1320 пикселей и поддержкой 10-битной цветопередачи. Интересный смартфон, особенно если его будут продавать за пределами Китая.
