Huawei представила nova 16 Pro

Отдельного внимания заслуживает телевик на 50 Мп. Он использует RYYB-сенсор, объектив с 3,7-кратным оптическим приближением и оптическую стабилизацию. По сравнению с nova 15 Pro, где использовались основная камера на 50 Мп и телевик на 12 Мп с 3-кратным зумом, обновление получилось весьма существенным. В овальном вырезе экрана расположена фронтальная камера на 50 Мп с сенсором формата 1/2,5 дюйма и объективом f/2.4. Также здесь установлен спектральный датчик на 1,5 миллиона каналов для более точной передачи цветов. Экран nova 16 Pro практически не изменился по сравнению с предшественником — используется 6,84-дюймовая LTPO OLED-панель с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 2856х1320 пикселей и поддержкой 10-битной цветопередачи. Интересный смартфон, особенно если его будут продавать за пределами Китая.