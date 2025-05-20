Huawei представила складной планшет-ноутбук MateBook Fold

Вчера китайская компания Huawei представила ультратонкий складной ноутбук, который по толщине почти не уступает смартфону. Новинка под названием MateBook Fold оснащена цельным OLED-дисплеем и имеет всего 7,3 мм в толщину в разложенном виде и 14,9 мм — в сложенном. Для сравнения, Lenovo ThinkPad X1 Fold, который тоже может похвастаться складной конструкцией и гибким дисплеем, в разложенном состоянии имеет толщину 8,6 мм, а в сложенном — 17,4 мм. Однако, в отличие от устройства Lenovo, MateBook Fold пока доступен только на китайском рынке, где его цена составляет около 3300 долларов. Это, без всякого сомнения, слишком высокая цена, чтобы новинка стала доступной в ближайшем будущем. 18-дюймовый экран MateBook Fold складывается под углом 90 градусов, превращаясь в условный ноутбук с 13-дюймовым верхним дисплеем и цифровой клавиатурой вместо физической.

Весит устройство всего 1,16 кг, а его OLED-экран с двойной панелью поддерживает разрешение 3.3K и демонстрирует пиковую яркость до 1600 нит. В конфигурации предусмотрено до 32 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом до 2 ТБ. Стоит сказать, что MateBook Fold также стал первым ноутбуком Huawei, работающим на собственной операционной системе HarmonyOS 5. Изначально платформа была создана как альтернатива Android, но теперь Huawei активно переносит её и на ПК после того, как в марте компания лишилась доступа к Windows. Помимо MateBook Fold, HarmonyOS 5 также установлена на новом MateBook Pro.
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