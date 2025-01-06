Huawei представила смартфон nova 13i

В марте 2024 года компания Huawei представила смартфон nova 12i (и ещё несколько других моделей), а теперь компания без лишнего шума добавила на свой официальный сайт ещё и модель Huawei nova 13i. Правда, стоит сразу отметить, что важных новшеств в этом году немного — на самом деле сложно найти хоть какие-то отличия от nova 12i, если внимательно не всматриваться в характеристики. Например, Huawei nova 13i, как и предшественник по линейке, выделяется на фоне конкурентов идентичной основной камерой на 108 Мп, но это единственный впечатляющий модуль, который может предложить смартфон. На тыльной панели также есть сенсор глубины резкости на 2 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, то есть в целом это достаточно простая конфигурация.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 680 — старый-добрый чип конца 2021 года. Это 4G-процессор, поддерживающий те же LTE-частоты, что и nova 12i. В паре с чипом идут 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Единственное изменение — версия операционной системы, потому что теперь смартфон работает на баще прошивки EMUI 14.2. При этом Nova 13i оснащён 6,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1080p+ и частотой обновления 90 Гц. Экран поддерживает функцию Always On Display, что необычно для LCD, а фронтальная камера на 8 Мп встроена в отверстие в экрана. Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт SuperCharge Turbo (за полчаса устройство можно зарядить до 62%).