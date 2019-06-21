Huawei представила смартфоны Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i

Huawei представила три новых смартфона Android: Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i. Все три модели Nova 5 работают на EMUI 9 на базе Android 9.0 Pie.

Nova 5 и Nova 5 Pro оснащены 6,39-дюймовым OLED-дисплеем с небольшой каплевидной выемкой с 32 МП селфи-камерой и четырьмя камерами на задней панели. Модуль камер состоит из основного датчика 48 МП, сверхширокого датчика 16 МП, датчика глубины 2 МП и 2 МП макросенсора. Другие аналогичные характеристики включают батарею 3500 мАч, быструю зарядку 40 Вт, слот для карт памяти microSD, Bluetooth 5.0, порт USB-C, датчик отпечатков пальцев на дисплее, разъем для наушников 3,5 мм. Nova 5 оснащена новым процессором Kirin 810 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а Nova 5 Pro оснащена процессором Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ и имеет внутреннюю память до 256 ГБ.

Nova 5i оснащена 6,4-дюймовым ЖК-дисплеем с круглым вырезом, в котором находится камера 24 Мп. Модель также получила модуль с четырьмя камерами, состоящий из основного 24 МП датчика, сверхширокого датчика 16МП, а также датчика глубины 2MP и датчик ToF. Под капотом работают чипсет Kirin 710, 6 ГБ оперативной памяти и батарея емкостью 4000 мАч. Он поставляется с 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD. Продажи серии Nova 5 стартует 28 июня. Ориентировочная стоимость Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i составляет от $ 410, $ 440 и $ 290. Учитывая, что у Huawei неопределенное будущее за пределами Китая , эти телефоны могут быть недоступны во всем мире.