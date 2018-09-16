Huawei представила свой первый ноутбук Matebook X Pro в России

13 сентября в Москве состоялась презентация первого ноутбука Huawei Matebook X, а также планшета Huawei MediaPad М5 lite.

Huawei MateBook X Pro

Huawei MateBook X Pro получил безрамочный сенсорный 13,9 дюймовый экран с разрешением 3K FullView. Для достижения минимальных рамок вокруг экрана веб-камера была перенесена под клавишу F6. Такое решение также обеспечивает защиту для пользователя, ведь никто не сможет за ним подглядеть.

Ноутбук оснащен свежим процессором Intel Core i5 8250 восьмого поколения и поддержкой высокоскоростного Wi-Fi, видеокартой NVIDIA GeForce MX150 с 2 Гб ОЗУ GDDR5, с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней. Благодаря этому пользователь сможет без каких-либо работать с большим объемом документов, обрабатывать фотографии и многое другое.

Корпус Huawei MateBook X Pro выполнен из алюминиевого сплава с толщиной в 14,6 мм и весом 1,33 кг. Несмотря на минимальную тольщину в ноутбук смогли уместить два разъема USB Type-C, а также привычный USB Type-A.

Одного заряда Huawei MateBook X Pro хватает до 15 часов работы. Такого результата удалось достичь благодаря объемному аккумулятору, новому процессору Intel Core i5 8250, а также экономному LTPS экрану.

Huawei MediaPad М5 lite

Huawei MediaPad M5 lite работает на мощном 8-ядерном процессоре, который позволяет играть, просматривать контент в интернете или читать письма. Система работает на Andoid 8.0 с установленной фирменной оболочкой EMUI 8.0. Аккумулятор с емкостью 7 500 мА*ч обеспечивает длительную работу и поддерживает технологию Huawei QuickCharge.

Планшет имеет экран Full HD IPS с разрешением 1920 x 1200. Он обеспечивает высокий уровень четкости за счет использования технологии ClariVu 5.0, улучшающей качество изображения. Для большего удобства производителем был разработан стилус M-Pen lite, который имеет 048 степеней чувствительности к нажиму.

Цены в России

Стоимость Huawei MateBook X Pro будет будет составлять 99 990 рублей. Старт продаж намечен на 21 сентября в официальном интернет-магазине shop.huawei.ru и в магазинах М.Видео. Предзаказ стартует с 13 сентября 2018 года.

В России Huawei MediaPad M5 lite будет продаваться в двух конфигурациях: Huawei MediaPad М5 lite LTE (4 ГБ +32 ГБ памяти) в сером цвете корпуса за 25 990 рублей и Huawei MediaPad М5 lite Wi-Fi (4 ГБ +64 ГБ памяти) в сером и золотом цвете за 19 990 рублей. Продажи новых планшетов начнутся с 13 сентября в официальном интернет-магазине shop.huawei.ru и магазинах-партнерах компании.