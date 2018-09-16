Huawei представила свой первый ноутбук Matebook X Pro в России

2018-09-16, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Huawei Matebook X Pro; [134]
13 сентября в Москве состоялась презентация первого ноутбука Huawei Matebook X, а также планшета Huawei MediaPad М5 lite.

Huawei MateBook X Pro

Huawei MateBook X Pro получил безрамочный сенсорный 13,9 дюймовый экран с разрешением 3K FullView. Для достижения минимальных рамок вокруг экрана веб-камера была перенесена под клавишу F6. Такое решение также обеспечивает защиту для пользователя, ведь никто не сможет за ним подглядеть.

Ноутбук оснащен свежим процессором Intel Core i5 8250 восьмого поколения и поддержкой высокоскоростного Wi-Fi, видеокартой NVIDIA GeForce MX150 с 2 Гб ОЗУ GDDR5, с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней. Благодаря этому пользователь сможет без каких-либо работать с большим объемом документов, обрабатывать фотографии и многое другое.

Корпус Huawei MateBook X Pro выполнен из алюминиевого сплава с толщиной в 14,6 мм и весом 1,33 кг. Несмотря на минимальную тольщину в ноутбук смогли уместить два разъема USB Type-C, а также привычный USB Type-A.

Одного заряда Huawei MateBook X Pro хватает до 15 часов работы. Такого результата удалось достичь благодаря объемному аккумулятору, новому процессору Intel Core i5 8250, а также экономному LTPS экрану.

Huawei MediaPad М5 lite

Huawei MediaPad M5 lite работает на мощном 8-ядерном процессоре, который позволяет играть, просматривать контент в интернете или читать письма. Система работает на Andoid 8.0 с установленной фирменной оболочкой EMUI 8.0. Аккумулятор с емкостью 7 500 мА*ч обеспечивает длительную работу и поддерживает технологию Huawei QuickCharge.

Планшет имеет экран Full HD IPS с разрешением 1920 x 1200. Он обеспечивает высокий уровень четкости за счет использования технологии ClariVu 5.0, улучшающей качество изображения. Для большего удобства производителем был разработан стилус M-Pen lite, который имеет 048 степеней чувствительности к нажиму.

Цены в России

Стоимость Huawei MateBook X Pro будет будет составлять 99 990 рублей. Старт продаж намечен на 21 сентября в официальном интернет-магазине shop.huawei.ru и в магазинах М.Видео. Предзаказ стартует с 13 сентября 2018 года.

В России Huawei MediaPad M5 lite будет продаваться в двух конфигурациях: Huawei MediaPad М5 lite LTE (4 ГБ +32 ГБ памяти) в сером цвете корпуса за 25 990 рублей и Huawei MediaPad М5 lite Wi-Fi (4 ГБ +64 ГБ памяти) в сером и золотом цвете за 19 990 рублей. Продажи новых планшетов начнутся с 13 сентября в официальном интернет-магазине shop.huawei.ru и магазинах-партнерах компании.


Комментарии:
Muze E5 LTE и его характеристика ...
Muze E5 LTE и его характеристика Главное устройство для съемки снабжено оптическим сенсором на 13 МП, системой автофокуса и фото вспышкой ...
Новинка Sony Xperia XA2 Plus ...
Новинка Sony Xperia XA2 Plus В этом году выпустили самый большой безрамочный смартфон. В наличии 4 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ (поддержка micro...
Обзор HARPER PB-0016 / 0017 / 0018. Ярки...
Обзор HARPER PB-0016 / 0017 / 0018. ЯркиНе секрет, что внешние аккумуляторы относятся к самым полезным и востребованным аксессуарам. Но при этом ...
Доступная бытовая техника для дома...
Доступная бытовая техника для домаВы решили продать свою старую квартиру и переехать в новую, просторную и уютную? Кажется пришло время и п...
Обзор Tenda MW3-3. Система Wi-Fi Mesh AC...
Обзор Tenda MW3-3. Система Wi-Fi Mesh ACЕсли речь заходит про развертывание беспроводной сети в однокомнатной квартире или небольшом по площади о...
Обзор HaoTian LC 30. Пылеводосос для про...
Обзор HaoTian LC 30. Пылеводосос для проЗа последнее время выражение “Made in China” потеряло прежнюю негативную окраску, поскольку качество т...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень ст...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень стНа современном рынке смартфонов полно разнообразных интересных новинок, которые стоят вашего внимания и м...
Кондиционеры Toshiba - качество, провере...
Кондиционеры Toshiba - качество, провереЯпонская компания Toshiba уже столетие лидирует во многих отраслях промышленности и не одно десятилети...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HARPER PB-0016 / 0017 / 0018. Яркие и эффективные внешние батарейки с 10000 мАчОбзор HARPER PB-0016 / 0017 / 0018. Яркие и эффективные внешние батарейки с 10000 мАч
Обзор Tenda MW3-3. Система Wi-Fi Mesh AC1200Обзор Tenda MW3-3. Система Wi-Fi Mesh AC1200
Обзор HaoTian LC 30. Пылеводосос для промышленного преминения Обзор HaoTian LC 30. Пылеводосос для промышленного преминения
Обзор Redragon Aspis Pro. Игровые наушники c виртуальным объемным звуком 7.1Обзор Redragon Aspis Pro. Игровые наушники c виртуальным объемным звуком 7.1
Обзор Natec Genesis H59. Стильная гарнитура для геймераОбзор Natec Genesis H59. Стильная гарнитура для геймера
Huawei представила свой первый ноутбук M...
Huawei представила свой первый ноутбук M13 сентября в Москве состоялась презентация первого ноутбука Huawei Matebook X, а также планшета Huawei M...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень ст...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень стНа современном рынке смартфонов полно разнообразных интересных новинок, которые стоят вашего внимания и м...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс13 сентября в Москве состоялась российская презентация полнокадровых беззрекальных камер Nikon Z6 и Z7. В...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS R...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS RИгровая периферия перестала быть чем-то стандартным и привычным. Кто-то хочет себе клавиатуру с подсветко...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и нич...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и ничКогда разработчики из компании Sony объявили о разработке игры про Человека-Паука для PS4, у фанатов прос...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers13 сентября 2018 г. в городе Елабуга компания Ford Sollers провела пресс-тур по своему заводу, представив...
Предварительный обзор iPhone XS и iPhone...
Предварительный обзор iPhone XS и iPhoneНа вчерашней презентации компании Apple было настолько скучно, насколько это вообще возможно. Нам показал...
Обзор Immortal: Unchained. Dark Souls с ...
Обзор Immortal: Unchained. Dark Souls с Я не являюсь большим приверженцем хардкорных игр, так как считаю, что в видеоигры мы заходим для развлече...
Canon представила полнокадровую беззерка...
Canon представила полнокадровую беззерка11 сентября в Москве состоялась официальная презентация первой беззеркальной камеры Canon — EOS R. Камера...
Предварительный обзор Chuwi Hipad. Игров...
Предварительный обзор Chuwi Hipad. ИгровВ последнее время рынок планшетов как-то сильно упал. Это заметно по тому, что крупные компании перестали...
Обзор Pixel King. Ролевая игра в раскрас...
Обзор Pixel King. Ролевая игра в раскрасЯ уже много раз играл в подобного рода проекты. Здесь вам нужно раскрашивать какие-то фигуры по пикселям ...
Предварительный обзор EIZO ColorEdge CG2...
Предварительный обзор EIZO ColorEdge CG2Сейчас стало модно называть свой монитор профессиональным даже в том случае, если он таковым совершенно н...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor