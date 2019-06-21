Huawei представила три новых смартфона

Некоторое время назад, когда появились новости о проблемах компании Huawei с сервисами американских компаний, пользователи решили, что китайский гигант попросту уйдет с рынка смартфонов, так как делать гаджеты, на которых не будет сервиса Google Play просто нет смысла. Однако, производитель продолжает выпускать новые гаджеты с весьма завидным постоянством. Например, сегодня состоялся официальный анонс смартфонов Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i, которые выглядят достаточно привлекательно и стоят адекватных денег. Это идеальное устройство для тех, кто хочет получить доступный продукт за адекватные деньги и не переплачивать за флагманы с функциями, которые никак не влияют на реальные сценарии использования смартфона.