Huawei представит FreeBuds 4 в мае

Китайская компания Huawei планирует выпустить беспроводные наушники FreeBuds 4 в четырех цветовых вариантах в мае 2021 года.

Согласно сообщениям в сети, китайский технологический гигант планирует запустить свою последнюю версию наушников FreeBuds в мае. Беспроводные наушники будут доступны в четырех разных цветах. На данный момент неизвестно, в каких цветах появятся новые наушники, но ожидается, что это будут белый, черный, красный и серебристый цвета. Кодовое название грядущих наушников "Mermaid". К сожалению, более тонкие детали, такие как технические характеристики новых наушников, пока неизвестны.