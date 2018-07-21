Huawei продала 100 млн смартфонов

Компания Huawei длительное время работает над тем, чтобы повысить уровень своих продаж. Она активно рекламирует свои устройства, продает их по выгодной цене и сама продукция на порядок лучше потенциальных конкурентов за аналогичные деньги. Теперь компания рассказала про свои очередные успехи — в период с 1 января 2018 года по сегодняшний день она продала 100 миллионов смартфонов. Это громадный показатель, некоторые компании за год продают в десять раз меньше. Вероятно, Huawei сможет продать около 220 миллионов смартфонов за год, тем самым конкурируя с Samsung за первое место в мире. Кто бы мог подумать, что китайская компания сможет обогнать настоящего гиганта рынка, да еще и за такой короткий период времени. Пожелаем бренду еще больше успехов в будущем, мы ведь желаем еще смартфонов!