Huawei рассказала про тройную камеру

В компании Huawei объяснили ситуацию с тройной камерой смартфона P20. По словам разработчиков, данная камера будет установлена исключительно на смартфоне Plus, то есть на улучшенном флагмане. У модели будет три камеры на тыльной стороне, они предоставят пользователю ряд преимуществ при съемке, но что именно это будут за преимущества - никто не сообщает. Видимо, производитель действительно готовит что-то крутое. Но, с другой стороны, стоит понимать, что продукт с улучшенной начинкой, большим дисплеем и таким набором камер будет очень дорогим удовольствием и не каждому столь крутое устройство будет по карману. Уже были ситуации на рынке, когда смартфоны с крутой начинкой никто не покупал, так как они были излишне дорогостоящими и пользователи предпочитали более доступные версии.