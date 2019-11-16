Huawei разрабатывает свою раскладушку с гибким экраном

2019-11-16, Автор - Anna; Продукт - Huawei ; [41]
Huawei готовит конкурента Motorola Razr. Компания подала патент на складной смартфон, который имеет довольно высокий дисплей в сочетании с чрезвычайно тонкими и равномерными лицевыми панелями спереди. В телефоне нет дырок или надрезов, что может означать, что Huawei планирует использовать экранную технологию под экранной селфи-камеры.

Задняя часть устройства Huawei заимствована из комплектации последних флагманов марки P. Он оснащен вертикальным модулем, расположенным в верхнем левом углу, в котором находятся три неуказанных датчика, светодиодная вспышка и возможно, четвертая камера. Аппарат получил специально разработанную петлю, которая избегает любых складок на дисплее.

Если смартфон из патента когда-либо будет выпущен, он может дебютировать на MWC 2020 в конце февраля.

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