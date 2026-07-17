Huawei реализовала 7,6 млн смартфонов Mate 80

Китайский инсайдер RDObservation сообщает, что линейка смартфонов Mate 80 стала одной из самых успешных в истории для компании Huawei. На данный момент китайский производитель реализовал более 7,6 млн экземпляров. Отдельно сообщается, что количество устройств на операционной системе HarmonyOS 6.0 составило 70 миллионов.

Напомним, что старшая модель Huawei Mate 80 Pro оснащается фирменным процессором Kirin 9030 Pro, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, 6,75-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2832:1280 пикселей, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 1440 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптической стабилизация и объектив с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 48 Мп (OIS и телеобъектив с 4-кратным оптическим приближением) и 40 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5750 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 18-Вт обратной зарядок, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69.