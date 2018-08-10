Huawei троллит Samsung Galaxy Note 9 в новой рекламе

2018-08-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note 9; [133]
Компания Huawei решила напомнить миру о своих смартфонах в ответ на анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9. На официальной твиттер-странице китайской компании появилась запись, в котором Huawei намекает на отсутствие реальных нововведений в смартфонах конкурентов. «Мы сделали большой скачок с выходом Huawei P20 Pro. Мы предлагаем настоящие улучшения, вроде камеры с тремя объективами на 40 Мп, пятикратного зума и многого другого. Представьте, что будет дальше», – говорится в записи. Все это сопровождается сравнительным фото Huawei P10 Plus и P20 Pro, которые действительно отличаются в плане дизайна, в отличие от Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy Note 9.

Надо заметить, что китайцы могут позволить себе такого рода троллинг, ведь продажи их флагманов растут, а вот у Samsung наоборот падают. Главная претензия пользователей и экспертов к последним новинкам корейского гиганта - как раз отсутствие кардинальных нововведений.

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