Huawei удалила рекламу с экрана блокировки смартфонов

На днях владельцы смартфонов Huawei и Honor, причем разных моделей и из разных стран, начали замечать рекламу на экране блокировки. Обои из Magazine Unlock неожиданно начали отображать рекламу сервиса Booking.com. Представители Huawei быстро отреагировали на жалобы пользователей и уже решили эту проблему.

Сначала Huawei обвинила в появлении рекламы сторонний сервис или приложение. «Реклама на экране блокировки не была инициативой Huawei. Мы призываем пользователей проверить настройки приложений или последовать публично доступным инструкциям по удалению рекламы на экране блокировки», — говорится в заявлении компании. Представители суббренда Honor тоже сообщили, что не запускали рекламу на своих смартфонах. Но позже команда по связям с общественностью Huawei признала, что не знала о том, что разработчики тестируют рекламу в Magazine Unlock. Компания принесла пользователям свои извинения за неудобства и заверила, что фирменные обои уже очистили от рекламы. Если же у вас все еще остались изображения с рекламными объявлениями — просто удалите их.