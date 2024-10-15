Huawei уже разрабатывает новый флагманский чип для смартфонов

Некоторое время назад появилась достаточно убедительная информация о том, что компания Huawei разрабатывает свой собственный новый чип серии Kirin 9 с заметно повышенной производительностью центрального процессора, что, теоретически, позволит компании конкурировать с лучшими решениями на рынке. Здесь стоит напомнить, что производитель пока что не может тягаться с лидерами рынка даже близко, проигрывая им в производительности примерно на два поколения, из-за чего потенциальные покупатели смартфонов иногда оказываются слегка огорчёнными. Теперь же китайские инсайдеры сообщают, что этот новейший процессор будет использовать архитектуру 1+3+4, как и платформа Kirin 9010, но с более мощными ядрами. Это вполне разумный подход, потому что производительность основных ядер довольно важна для бенчмарков и игр.

При этом очень важный момент в том, что новая система на кристалле будет внутренней разработкой компании и будет производиться с использованием технологии 7 нанометров, так что производителю не нужно будет лицензировать технологии у зарубежных компаний. Для этого компания Huawei сотрудничает со SMIC, одним из крупнейших производителей полупроводников в Китае, что позволит в будущем запустить полноценное производство новых чипов Kirin. Ранее в этом году представители компании заявили, что Huawei намерена продолжить работу с 7-нанометровым техпроцессом перед переходом на 5 нм, но когда будет этот переход на самом деле никто не знает.
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