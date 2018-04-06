Huawei в мае покажет новый смартфон

Компания Huawei приглашает СМИ на презентацию своего нового смартфона в Лондон, 15 мая. Пока что говорить с уверенностью о том, что именно это будет за мобильный телефон и какие у него будут фишки мы не можем. Просто потому, что на данный момент вообще нет никакой информации о новинке, производитель только P20 показал недавно, а тут очередной девайс готовят. Думаю, что покажут какого-то голосового помощника, расскажут про собственный магазин приложений и все в таком духе. Думаю, нового смартфона топового уровня никто не покажет, скорее всего это будет продукт среднего класса с новыми функциями. Будем ждать релиза устройства, пока что говорить о нем нет особого смысла. Да и мы еще про P20 не успели толком рассказать, а тут еще одна новинка надвигается. Как это все компания успевает реализовывать?