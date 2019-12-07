Huawei выпустила новогодние версии Watch GT 2 и Freebuds 3

Huawei представила специальный новогодний выпуск Watch GT 2 и новый красный вариант Freebuds 3.

Новогодняя версия Huawei Watch GT 2 доступна в версиях 42 и 46 мм. Обе модели имеют специальную расцветку корпусов и ремешков, тематические циферблаты, а также новые значки оповещений. Наушники Huawei Freebuds 3 получают ярко-красный корпус и чехол.

Технические характеристики обоих устройств остались прежними и не отличаются от оригинальной модели. Продажи стартуют в Китае 12 декабря, цены должны остаться прежними.