Huawei выпустит HarmonyOS Next уже 22 октября

Операционная система HarmonyOS Next от компании Huawei разрабатывался на протяжении несколько лет, и теперь, к счастью, данный проект получил официальную дату коммерческого запуска — 22 октября текущего года. Что, собственно, совпадает с предполагаемой датой выхода серии смартфонов Nova 13. Стоит отметить, что HarmonyOS Next станет важной вехой в развитии компании Huawei, так как производитель полностью откажется от Android Open Source Project и поддержки Android-приложений, заменив их собственными разработками и приложениями. Версия для разработчиков данной операционной системы была выпущена прошлым летом и с тех пор программное подразделение Huawei активно работает над созданием экосистемы приложений и сервисов для пользователей, чтобы они не пострадали от отказа от Android-платформы.

И, согласно последним данным, HarmonyOS Next на текущий момент получила уже свыше 10000 приложений и сервисов. Визуально HarmonyOS Next идентична текущей версии операционной системы, которую использует Huawei, однако платформа полностью лишена возможности запускать Android-приложения. Новая операционная система использует собственную разработку — систему на основе открытого ядра OpenHarmony с уникальной микроархитектурой. Поддержка приложений осуществляется через Ark Compiler с использованием Huawei Mobile Services, так что в ближайшем будущем стоит ждать ещё больше инноваций от данного направления разработки производителя.
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