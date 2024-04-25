Huawei вновь покоряет рынок Китая

Сразу несколько крупных аналитических компаний сообщили, что рынок смартфонов Китая вырос на 6,5% в первом квартале 2024 года благодаря сильному спросу на устройства компаний Huawei и Honor. По данным IDC, которая отслеживает продажи по всему миру от квартала к кварталу, в первые три месяца текущего года было продано примерно 69,3 миллиона смартфонов и лидерами в этой области были именно Honor и Huawei. Обе компании шаг за шагом борются за лидирующие позиции, контролируя по 17% рынка. Здесь стоит уточнить, что обе компании являются китайскими производителями, так что на локальном рынке у них, естественно, огромное преимущество.

И, конечно, рост доли рынка компании Huawei впечатляет больше всего — производитель продемонстрировал рост в 110% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Столь резкий рост был обусловлен новогодними покупками смартфонов среднего уровня, а также волнением вокруг искусственного интеллекта в категории премиальных устройств. Honor лидировал благодаря сильному спросу на свою серию Magic 6, что тоже вполне понятно — производитель использует передовые технологии и покупателям это нравится. Компания Oppo заняла третье место с долей рынка в 15,7%, но при этом она стала самым динамично развивающимся брендом из тройки лидеров. Примечательно, что компания Apple заняла лишь четвёртое место с долей рынка в 15,6%, поскольку спрос на iPhone резко упал. Вероятно, в будущем ситуация у компании станет только хуже — локальные бренды набирают обороты.