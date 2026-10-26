Huawei Pura 90 Plus⁠ получит разогнанный процессор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Huawei Pura 90 Plus, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие фирменной 7-нанометровой однокристальной системы Kirin 9025 с тактовой частотой до 2,6 ГГц (разогнанный вариант Kirin 9020), 6,8-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5K+ и частотой обновления изображения 120 Гц, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик и оптика с переменной диафрагмой F/1.6–F/4.0), 40 Мп (сверхширик) и 48 Мп (перископный модуль с объективом с диафрагмой F/2.1), батареи ёмкостью 5700 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, конфигураций с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а также черной, белой, фиолетовой и золотистой расцветок корпуса.