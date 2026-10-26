Huawei Pura 90 Plus⁠ получит разогнанный процессор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Huawei Pura 90 Plus, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие фирменной 7-нанометровой однокристальной системы Kirin 9025 с тактовой частотой до 2,6 ГГц (разогнанный вариант Kirin 9020), 6,8-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5K+ и частотой обновления изображения 120 Гц, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик и оптика с переменной диафрагмой F/1.6–F/4.0), 40 Мп (сверхширик) и 48 Мп (перископный модуль с объективом с диафрагмой F/2.1), батареи ёмкостью 5700 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, конфигураций с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а также черной, белой, фиолетовой и золотистой расцветок корпуса.

Samsung Galaxy S26 FE засветился в сети …
Польское подразделение Samsung случайно рассекретило подробности о смартфоне Galaxy S26 FE, который еще н…
Представлена глобальная версия REDMI Note 17 Pro 5G…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI Note 17 Pro 5G, которая получила среди про…
В Geekbench глобальная версия складного vivo X Fold6 набрала…
vivo представила свою раскладную модель X Fold6 на внутреннем рынке Китая ещё в июне. С того момента мы …
iQOO Neo11S получит батарею на 9000 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне iQOO Neo11S, который еще н…
iPhone 18 Pro и Pro Max бьют рекорды продаж в Китае …
Китайский информатор Digital Chat Station сообщает, что флагманский смартфон iPhone 18 Pro Max поставил н…
Официально: смартфоны серии Samsung W27 готовы к выходу …
Компания Samsung объявила, что 29 октября пройдет презентация Heart for the World. Судя по опубликованном…
Представлен смартфон Redmi Note 17 Pro Refresh…
Компания Xiaomi выпустила обновленную версию смартфона Note 17 Pro, которая получила название Refresh. Но…
Компактный ридер iReader Tango2S оценен в 255 долларов …
Компания iReader начала принимать предварительные заказы на электронную книгу Tango2S, которая была предв…
Обзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700CОбзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700C
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor