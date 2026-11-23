Складной смартфон HUAWEI Mate X8 показали в двух расцветок

Компания HUAWEI опубликовала официальные изображения складного смартфона Mate X8, который будет представлен в Китае уже завтра, 24 ноября. На этот раз устройство показали в черной и белой расцветках корпуса. Также ранее было подтверждено наличие фиолетового, зеленого и бордового цветовых вариантов. Смартфон официально выйдет в конфигурациях с 12/256, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

По предварительным данным, аппарат также оснастят 6,5-дюймовым внешним дисплеем, 8,15-дюймовым внутренним экраном с стеклом UTG, фирменным 9-ядерным процессором Kirin 9050 Pro с максимальной частотой 3,1 ГГц и графикой Maliang 955, батареей ёмкостью минимум 6000 мАч, основной камерой с 50-Мп главным и перископическим модулями, а также модулем со сверхширокоугольной оптикой и камерой Red Maple для точной цветопередачи.