Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy A18 4G

Смартфону Galaxy A17 4G уже исполнился примерно год, и компания готовит ему замену в лице Galaxy A18 4G. Первые изображения демонстрируют именно версию с поддержкой 4G, хотя практически наверняка Samsung также выпустит Galaxy A18 5G. Скорее всего, обе модели появятся примерно одновременно и будут иметь схожие характеристики. При этом Galaxy A18 4G внешне и технически очень похож на своего предшественника. Samsung вновь использует привычный каплевидный вырез для фронтальной камеры и довольно широкие рамки вокруг экрана, особенно заметную нижнюю.

На задней панели расположился вертикальный блок из трёх камер. На правой грани сохранился характерный выступ, в котором находятся кнопка питания и клавиши регулировки громкости. В целом дизайн выглядит довольно консервативно и напоминает смартфоны Samsung прошлых лет. Даже цветовая гамма практически не изменилась — покупателям предложат чёрный, светло-синий и серебристый варианты. С технической точки зрения изменений тоже немного. Galaxy A18 4G оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. За производительность отвечает уже знакомый процессор MediaTek Helio G99, дополненный 4 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище будет доступно в версиях на 128 и 256 ГБ, причём объём памяти можно расширить с помощью карты microSD. А за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт.
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