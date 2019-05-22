Huawei вновь страдает

Некоторое время назад компания Huawei стала жертвой торговой войны США и Китая, ведь правительство США запретило своим местным компаниям сотрудничать с китайским гигантом в любом поле. Это сильно ударило по Huawei, так как смартфоны этой компании основаны на Google Play и пользователи теперь не смогут загружать там игры и даже программы. Теперь же появилась информация о том, что британская компания ARM тоже решила перекрыть все контакты с Huawei. В компании уже прошла служебная записка о том, что нужно в кратчайшие сроки прекратить сотрудничество. Это, вероятно, тоже ударит по компании, так как ARM в техническом плане поддерживает Huawei и решает массу проблем с аппаратной составляющей. Теперь и этой возможности не будет.