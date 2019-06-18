Huawei все-таки обновит свои смартфоны до Android Q

Компания Huawei, несмотря на санкции США, уже тестирует фирменную оболочку EMUI 10 на основе операционной системы Android Q. А теперь в сети появился список смартфонов компании, которые первыми обновятся до Android Q.

В списке 11 моделей смартфонов из семейств P30, Mate 20, P Smart и P20: Huawei P30 Pro Huawei P30 Huawei P30 Lite Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 Huawei Mate 20×5G Huawei P Smart 2019 Huawei P Smart+ 2019 Huawei P Smart Z Huawei P20 Pro Huawei P20 Устройств Honor в этом перечне нет, но то вовсе не значит, что они не получат свежую версию ОС. Пока неизвестно, когда Huawei начнет обновлять свои смартфоны.