Huawei запускает ОС Harmony

Huawei официально представила свою собственную операционную систему с открытым исходным кодом, отказавшись от прозвища HongMeng OS, назвав его HarmonyOS более глобальным. Операционная система основана на том, что Huawei называет «первой распределенной ОС на основе микроядра для всех сценариев», что означает, что она будет масштабироваться от устройств IoT, таких как интеллектуальные колонки, до телевизоров, носимых устройств и смартфонов. По словам генерального директора Ричарда Ю, операционная система будет поддерживать размеры оперативной памяти от нескольких килобайт до гигабайт.

По слухам, HarmonyOS дебютирует на новом телевизоре Honor Vision. Huawei определенно делает ставку на эту операционную систему, и компания заявляет, что компилятор ARK, используемый при разработке приложений HarmonyOS, будет поддерживать языки Kotlin, Java, Javascript, C и C ++, что означает, что перенос приложений в ОС должен быть значительно упрощен. Кроме того, HarmonyOS будет поддерживать приложения HTML5, Linux и Android.

Тем не менее, компания продолжает развивать операционную систему. «Впервые HarmonyOS 1.0 появится в продуктах Smart Huawei. В течение следующих трех лет HarmonyOS будет оптимизирован и постепенно адаптирован для более широкого круга интеллектуальных устройств, включая носимые устройства, Huawei Vision.