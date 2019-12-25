Huawei запускает тестирование Huawei Mobile Services

Huawei Mobile Services это аналоги сервисов Google, которые стали недоступны Huawei после введения американских санкций.

Huawei Mobile Services входят ряд приложении таких как: навигация, оплата, игры, приложения для общении и экосистема Huawei. Компания Huawei планирует запустить все эти аналоги приложений Google до конца года. Их можно будет найти в фирменном магазине Huawei App Gallery.

А пока что, компания Huawei ищет пользователей, которые готовы принять участие в бета-тестировании Huawei Mobile Services.