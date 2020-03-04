HyperX Aqua клавиатуру с новыми переключателями

2020-03-04, Автор - Ramil; Продукт - HyperX Aqua; [21]
Игровое подразделение компании Kingston выпустила два варианта клавиатуры HyperX Alloy Origins и Alloy Origins Core. Обе клавиатуры будут поставляться с новыми переключателями HyperX Aqua, они аналогичны переключателям Cherry Brown.

Обе клавиатуры оснащены RGB подсветкойЮ которая управляется с ПО HyperX NGenuity, также можно настроить макросы. Клавиатуры позволяют сохранить до 10 макросов.Матовая отделка моделей, раскладка сконструирована таким образом, что клавиатура занимает меньше меньше места на столе. В комплекте есть кабель USB Type-C - USV Type-A, которые можно отсоединить.

HyperX Alloy Origins с переключателями Aqua стоит 119.99 евро. HyperX Alloy Origins Core с переключателями Aqua обойдется вам за 109 евро.

Комментарии и отзывы HyperX Aqua
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