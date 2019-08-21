HyperX представляет беспроводную мышь, клавиатуру и гарнитуру с Qi-зарядкой

2019-08-21, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - HyperX ; [20]
HyperX представляет собственные аква-переключатели для механической игровой клавиатуры Alloy Origins. Кроме того, компания демонстрирует ряд продуктов для беспроводной зарядки, сертифицированных Qi, включая беспроводную игровую гарнитуру Cloud Flight S, беспроводную игровую мышь Pulsefire Dart и беспроводное зарядное устройство ChargePlay Base Qi.

Игровая клавиатура Alloy Origins

Механическая игровая клавиатура Alloy Origins, теперь также использует собственный аква-переключатель. Кроме того, клавиатура обеспечивает максимум 80 миллионов нажатий. Имеет динамическое освещение с помощью видимых светодиодов на клавишном переключателе и до трех настраиваемых профилей освещения. Они могут быть сохранены непосредственно во встроенной памяти для настройки освещения, в то время как с помощью программного обеспечения NGenuity можно иметь возможность регулировать светодиодное освещение и RGB каждой клавиши.

Гарнитура Cloud Flight S

Беспроводная гарнитура Cloud Flight S должна обеспечивать до 30 часов автономной работы и объемный звук 7.1 со встроенным игровым и чат-микшером. Устройство использует частоту 2,4 ГГц и поставляется со встроенными элементами управления для регулировки светодиодных эффектов, ослабления микрофона, мощности и громкости. Кроме того, поддерживается трехполюсное аналоговое аудио подключение, а наушники совместимы с сертифицированными Qi беспроводными зарядными устройствами.

Игровая мышь Pulsefire Dart

Pulsefire Dart - первая беспроводная игровая мышь HyperX, работающая на частоте 2,4 ГГц и использующая датчик Pixart 3389 с тремя предустановленными настройками dpi со светодиодными индикаторами (800/1600/3200) и собственными настройками dpi до 16000 точек на дюйм Мышь оснащена левой и правой кнопками мыши, которые должны обеспечивать быстрое время отклика с помощью переключателей Omron.

С помощью программного обеспечения NGenuity можно управлять настройками эффектов освещения RGB, шестью программируемыми кнопками. Pulsefire Dart совместим с сертифицированными Qi беспроводными зарядными устройствами, где аккумулятор должен работать до 50 часов без подзарядки.

Зарядное устройство ChargePlay Base Qi

ChargePlay Base Qi - это беспроводное зарядное устройство, которое совместимо с несколькими устройствами и должно одновременно заряжать два устройства Qi с мощностью 10 Вт на зарядную площадку. База ChargePlay предлагает отдельные индикаторы заряда батареи, чтобы легко проверить состояние зарядки устройств.


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