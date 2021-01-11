HyperX продемонстрировала игровую периферию для ПК и консолей на выставке CES 2021

На цифровой выставке CES 2021, HyperX – игровое подразделение компании Kingston Technology представила обновленные девайсы для ПК и консолей.

HyperX Alloy Origins 60 - механическая игровая клавиатура, выполненная в ультракомпактном фор-факторе (60%). В клавиатуре были использованы переключатели HyperX red. LED подсветкой и макросами можно управлять через утилиту HyperX NGENUITY. Игровая клавиатура Alloy Origins 60 поступит в продажу в России в апреле.

HyperX ChargePlay Duo - двойная док-станция для геймпадов Xbox. Устройство поддерживает беспроводные геймпады Xbox Series X/S и Xbox One. Станция оснащена светодиодными индикаторами, которые отображают состояние зарядки для каждого контроллера. Зарядная станция HyperX ChargePlay Duo ожидается в продаже в феврале.

HyperX Pulsefire Haste - игровая мышь имеет конструкцию с шестигранными отверстиями, для более быстрого движения и повышенной вентиляции. Модель оснащена микропереключателями TTC Golden, рассчитанными на 60 миллионов нажатий. Есть шесть программируемых кнопок. В комплекте есть съемные глайды. Мышь HyperX Pulsefire Haste продается за 49,99 долларов.

Беспроводная гарнитура Cloud II выполнена в фирменном стиле HyperX. Гарнитура оснащена виртуальным объемным звуком 7.1. Потрясающий звук обеспечивают 53 мм динамики. Гарнитура работает на частоте 2.4 ГГц с диапазоном действия беспроводного соединения до 20 метров и автономной работой до 30 часов. В России гарнитура Cloud II начнет продаваться с февраля.

Игровая гарнитура HyperX Cloud Revolver + 7.1 предлагает насыщенный чистый звук и комфорт во время продолжительных игровых сессий. Направленные динамики позволяют геймерам слышать приближение противника и получить преимущество во время игры. Продажи в России стартуют в феврале. Гарнитура будет доступна для продажи в магазине 4Frag.