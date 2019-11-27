HyperX выпускает механическую игровую клавиатуру HyperX Alloy Origins Core

2019-11-27, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - HyperX Alloy Origins Core; [80]
HyperX представила новое дополнение к своей отмеченной наградами линейке игровых клавиатур - HyperX Alloy Origins Core. Обладая механическими переключателями HyperX Red, новая клавиатура отличается высокой производительностью и долговечностью, имеет более короткую точку срабатывания и 80 миллионов нажатий.

Ядро Alloy Origins позволяет максимизировать пространство на рабочем столе благодаря компактной раскладке без клавиш для максимального движения мыши. Клавиатура оснащена клавишами с подсветкой RGB для более яркого освещения с эффектами лучистого освещения и пятью регулируемыми уровнями яркости для улучшения игр днем ​​и ночью.

Alloy Origins Core имеет полностью алюминиевый корпус авиационного класса, а кабель клавиатуры USB Type-C - USB Type-A является съемным. В Alloy Origins Core реализован пользовательский игровой режим, позволяющий пользователям выбирать, какие клавиши включены и отключены. Оснащенный программным обеспечением HyperX NGENUITY, Alloy Origins Core предлагает расширенные функции настройки освещения и макросов, в том числе простые настраиваемые индивидуальные световые эффекты.

С помощью встроенной памяти пользователи могут сохранить до трех своих профилей Alloy Origins Core для игры. Клавиатура также включает в себя 100-процентную защиту от появления ореолов и одновременное нажатие клавиш.

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