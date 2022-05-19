HyperX выпустил игровую коллекцию ограниченным тиражом со стримером «TimTheTatMan»

HyperX, сегодня объявила о выпуске специальной коллекции периферийных устройств Тима «TimTheTatMan» Betar HyperX. Лимитированный набор устройств HyperX x TimTheTatMan включает игровую гарнитуру HyperX Cloud Alpha, игровую клавиатуру HyperX EliteTM 2, игровую мышь HyperX Pulsefire Haste и игровой коврик для мыши HyperX Pulsefire Mat. Выбранная TimTheTatMan в качестве предпочитаемого им периферийного устройства для игр в потоковом режиме, коллекция отличается индивидуальным дизайном TimTheTatMan с логотипом «тройная буква T» и яркими акцентами желтого цвета, которые отражают его невероятную индивидуальность и игровые характеристики.

Как один из старейших стримеров, TimTheTatman может похвастаться огромной игровой аудиторией на YouTube. TimTheTatMan в настоящее время находится в авангарде игр благодаря своей врожденной способности общаться со своими фанатами. TimTheTatMan развлекает зрителей, играя в различные игры, в том числе «Call of Duty», «Fortnite», «Overwatch», «Counter-Strike», «World of Warcraft», «Fall Guys» и другие. Коллекция с ограниченным тиражом является частью ряда сюжетных линий и маркетинговых мероприятий бренда HyperX, которые TimTheTatMan поддерживает в качестве героя и представителя HyperX.