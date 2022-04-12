HyperX выпустила беспроводную игровую гарнитуру Cloud Alpha Wireless с автономностью до 300 часов

HyperX объявила о выпуске игровой гарнитуры Cloud Alpha Wireless — это первая беспроводная гарнитура, обеспечивающая до 300 часов автономной работы.

Благодаря фирменному дизайну HyperX, Cloud Alpha Wireless предлагает захватывающий звук с технологией DTS Headphone: X 2 Spatial Audio и использует двухкамерные драйверы HyperX для более точного звука в игре. В гарнитуре используются специально разработанные 50-мм драйверы, которые имеют более тонкую и легкую конструкцию, сохраняя при этом звук и производительность оригинальной проводной версии.

Гарнитура имеет элементы управления звуком такие как регулировки громкости, отключение микрофона и мониторинга микрофона. Кроме того, Cloud Alpha Wireless использует съемный микрофон с шумоподавлением для уменьшения фонового шума и обеспечивает более четкое качество передачи голоса, он также сертифицирован для приложений Discord и TeamSpeak. Игровая гарнитура работает на частоте 2,4 ГГц и гарантирует беспроводную связь на расстоянии до 20 метров.

HyperX Cloud Alpha Wireless имеет расширенное оголовье, а в ее отделке применяется более мягкий и гибкий кожзаменитель. В качестве уплотнителя в ней используется пена красного цвета с эффектом памяти. Гарнитура совместима с различными платформами, включая консоли.
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