HyperX выпустила клавиатуру Alloy Origins с собственными переключателями

HyperX производит игровые клавиатуры уже несколько лет, и в основном использует переключатели Cherry MX или Kailh в зависимости от ценовой категории. Однако на Computex HyperX анонсирует свою первую клавиатуру, в которой используется новый дизайн собственных клавишных переключателей.

Механическая клавиатура Alloy Origins имеет переключатели HyperX рассчитанные на 80 млн срабатываний. Самостоятельно спроектированный механический красный вал обеспечивает точку срабатывания 1,8 мм и ход клавиши спускового механизма 3,8 мм, что может эффективно повысить скорость работы игрока в игре. Это на 0,2 мм ниже, чем у стандартного красного переключателя Cherry MX.

Клавиатура будет не лучшим выбором для большинства любителей механической клавиатуры, которые используют их для набора текста больше, чем для игр. Alloy Origins - это полноразмерная клавиатура с аккуратной алюминиевой рамкой и многоцветной подсветкой с возможностью индивидуальной настройки кнопок. Для управления работой подсветки служит программное обеспечение HyperX NGenuity. Новинка будет доступна в третьем квартале этого года за $ 110.