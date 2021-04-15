Ищем аксессуары для Honor Band 5

Многие пользователи спрашивают, какие аксессуары для Honor Band 5 стоит покупать, а на какие не стоит обращать внимание. Это на самом деле достаточно комплексный вопрос, на который мы постараемся ответить предельно просто. Начать стоит с того, что умные часы, хотя данная модель является скорее браслетом, обладают множеством функций. И что самое приятно, круг данных функций за последние несколько лет почти не изменился — кардинально новых технологий производители не показывают, они лишь повышают диагональ дисплея, перекрашивают корпус и меняют дизайн, но то устройство, которое вы купите сейчас, не устареет в аппаратном плане даже через пять лет.

Соответственно, перед пользователем стоит выбор — потратить деньги и купить аксессуары, которые позволят носить браслет на руке еще пять лет без замены, либо же через год из-за царапин и сколов отправится в магазин за новым устройством. Если у вас есть средства каждый год покупать новый гаджет, то можете не покупать ничего дополнительно — спокойно носите устройство, потом выбрасывайте и покупайте новый флагман. Если же есть желание тратить средства немного более разумно, то стоит защитить своё устройство от поломок и различных проблем.

Например, стоит приобрести защитное стекло, которое позволяет не царапать основное покрытие на дисплее. Все же устройство вы носите с одеждой, которая трет по корпусу и рано или поздно оставит на нем свои следы, плюс иногда рука ударяется о что-то, из-за чего на стекле появляются различного рода повреждения. Дабы их предотвратить, пользователь может купить достаточно недорогое защитное стекло и носить браслет без страха повреждений. А при необходимости пользователь просто берет и меняет это стекло на новое, отдавая при этом минимальную сумму денег. Это действительно крутой бонус, который стоит вашего внимания.

Дополнительно хотелось бы порекомендовать приобрести сменные ремешки, которые не только в декоративном плане полезны, так как их можно менять хоть каждый день, преображая устройство, но и практичны. Когда один ремешок перетирается или просто плохо закрывается на защелке, вы просто меняете его на другой вариант, который более прочный. В этом случае вариантов с потерей устройства или падениями при использовании точно не будет. Да и стоимость ремешков настолько низкая, что отказываться от их использования было бы просто странно.
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