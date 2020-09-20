Ищем лучшие аксессуары для Apple Watch 4

В последнее время аксессуары для Apple Watch Series 4/ Series 5 40mm 44mm пользуются повышенным спросом у пользователей, так как потенциальный покупатель такого устройства хочет продлить жизнь часам на максимальный срок. Все же у текущего и прошлого поколения умных часов достаточно производительное железо, которое позволяет наслаждаться всеми необходимыми функциями и в ближайшем будущем необходимости обновлять систему не нужно будет. То есть, эти часы вам прослужат хоть пять, хоть десять лет, при этом аппаратная составляющая все еще будет справляться со всеми поставленными задачами. И у пользователя стоит лишь задача сделать своё устройство более прочным, чтобы часы не повредились в механическом плане.Для этого стоит позаботиться о наличии защитного стекла — чаще всего пользователь царапает именно дисплей, так что его обязательно нужно защитить. Конечно, от использования и ввода каких-то данных пальцем устройство не будет повреждено, но если вы будете постоянно носить часы, то они рано или поздно получат значимые повреждения из-за ударов, из-за того, что вы где-то ими зацепитесь за дверь и так далее. Избежать этого никак нельзя, так что мы рекомендуем заказать защитное стекло — оно стоит вполне разумных денег, при этом надежно защищает дисплей умных часов от любых механических повреждений, а нам большего и не нужно. Главное это стекло ровно наклеить, чтобы оно не приносило дискомфорт во время использования.

Сразу после этого стоит присмотреться к различного рода ремешкам, которые позволяют пользователю заменить стандартный на более качественный или интересный. Здесь стоит уточнить, что покупать слишком уж дешевые варианты не стоит, так как они могут лишь навредить. К примеру, если крепление часов расстегнется во время ходьбы и ваши часы упадут на асфальт или того хуже. Так что если уж надумали заказать ремешок, который будет заменять стандартный, то лучше присмотреться к тому, который выглядит надежным и привлекает внимание прочностью, а не дизайном. на дизайн стоит смотреть в последнюю очередь, когда уже все остальные параметры подходят.К счастью, на современном рынке достаточно много интересных решений, которые справляются с поставленными задачами и при этом не требуют от пользователя слишком уж много денег на приобретение аксессуаров. Это большой плюс на самом деле, так как можно сделать свой гаджет более удобным.