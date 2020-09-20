Ищем лучшие аксессуары для Apple Watch 4

Для этого стоит позаботиться о наличии защитного стекла — чаще всего пользователь царапает именно дисплей, так что его обязательно нужно защитить. Конечно, от использования и ввода каких-то данных пальцем устройство не будет повреждено, но если вы будете постоянно носить часы, то они рано или поздно получат значимые повреждения из-за ударов, из-за того, что вы где-то ими зацепитесь за дверь и так далее. Избежать этого никак нельзя, так что мы рекомендуем заказать защитное стекло — оно стоит вполне разумных денег, при этом надежно защищает дисплей умных часов от любых механических повреждений, а нам большего и не нужно. Главное это стекло ровно наклеить, чтобы оно не приносило дискомфорт во время использования.
Сразу после этого стоит присмотреться к различного рода ремешкам, которые позволяют пользователю заменить стандартный на более качественный или интересный. Здесь стоит уточнить, что покупать слишком уж дешевые варианты не стоит, так как они могут лишь навредить. К примеру, если крепление часов расстегнется во время ходьбы и ваши часы упадут на асфальт или того хуже. Так что если уж надумали заказать ремешок, который будет заменять стандартный, то лучше присмотреться к тому, который выглядит надежным и привлекает внимание прочностью, а не дизайном. на дизайн стоит смотреть в последнюю очередь, когда уже все остальные параметры подходят.
К счастью, на современном рынке достаточно много интересных решений, которые справляются с поставленными задачами и при этом не требуют от пользователя слишком уж много денег на приобретение аксессуаров. Это большой плюс на самом деле, так как можно сделать свой гаджет более удобным.