IBM запатентовала необычные умные часы

Компания IBM когда-то была крупнейшей в мире технологий, получила патент на собственное складное устройство. Патент называется «Переменный размер дисплея для электронного устройства отображения» и демонстрирует умные часы прямоугольной формы, которые имеют более толстый корпус под дисплеем.

Это связано с тем, что в корпусе находится отделение, в котором размещены семь дополнительных панелей дисплея. Пользователи смогут развернуть дисплей на часах с одной панели на две, четыре или восемь панелей. Каждая панель имеет размеры 3 дюйма на 2 дюйма, а полностью развернутое устройство создает единый экран размером с планшет размером 12 на 8 дюймов.

Когда четыре панели открыты, устройство переходит из режима smartwatch в режим смартфона с соответствующим изменением пользовательского интерфейса. В этом режиме оставшиеся четыре панели остаются сложенными и неактивными. Когда устройство использует весь размерный потенциал, то оно переходит в режим планшета и требует для работы обеих рук. Устройство будет иметь как минимум один динамик и сможет работать с дополнительной мышью и физической клавиатурой.