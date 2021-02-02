IN WIN представила корпус 216 в белом исполнении

Компания IN WIN следует моде и рада представить корпус 216 в белом исполнении.

Новый корпус выполнен полностью в белом цвете и полосой на передней панели с оттенком дерева.

Боковая панель выполнена из тонированного закаленного стекла. Внутри корпуса уже предустановлены три 120 мм вентилятора Sirius Pure ASP120 с белой рамой и подсветкой ARGB.

Продуманный дизайн включает быстросъемные магнитные фильтры. Панель ввода предлагает два порта USB 3.1 Type-A, 3,5 мм аудиоразъем, кнопку питания.

Корпус обеспечивает широкую совместимость с комплектующими. Он поддерживает материнские платы до E-ATX, высоту кулера до 166 мм, видеокарту длиной до 380 мм. Для систем жидкостного охлаждения предусмотрено место до 360 мм.

Дата релиза корпуса IN WIN 216 не объявлено.