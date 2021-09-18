IN WIN представила корпус 315 в формате Mid-Tower

Компания IN WIN представила новый корпус 315. Корпус выполнен в минималистичном дизайне с острыми углами. Высококачественная алюминиевая рама и панели из затемненного стекла с трех сторон создают эффектный контраст. Металлическая боковая панель оснащена вентиляционными отверстиями для лучшей циркуляции воздуха.

IN WIN 315 оснащен предустановленным 120 мм вентилятором Luna AL120 ARGB. Всего в корпусе можно разместить до семи вентиляторов, кроме того, модель поддерживает радиаторы СЖО до 360 мм. IN WIN 315 поддерживает материнские платы форм-фактора E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, видеокарты любого размера, высоту кулера ЦП до 160 мм.

Панель ввода/вывода включают два порта USB 3.0 и порт USB 3.1 Gen2 Type-C. Корпус поставляет с кронштейном для видеокарты, которая предотвращает провисание видеокарты.

Доступность и стоимость корпуса IN WIN 315 не раскрыты.