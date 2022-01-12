INNO3D выпустила видеокарты GeForce RTX 3080 12 ГБ

INNO3D, ведущий производитель новаторских высококачественных компонентов, представляет новые видеокарты INNO3D NVIDIA GeForce RTX 3080 12 ГБ. Новинки включают в себя такие версии как: iCHILL Frostbite, Black, X4, X3 и INNO3D X3 OC.

Основанная в 1998 году с целью разработки новаторских компьютерных аппаратных продуктов в глобальном масштабе. INNO3D хорошо зарекомендовала себя в игровом сообществе, известном своим инновационным и смелым подходом к дизайну и технологиям.

Основанная на архитектуре NVIDIA Ampere, GeForce RTX 3080 12 ГБ обеспечивает невероятный скачок в производительности и точности благодаря таким известным функциям, как трассировка лучей, повышающий производительность AI NVIDIA DLSS, сокращение задержки NVIDIA Reflex, функции потоковой передачи NVIDIA Broadcast и дополнительная память, которая позволяет ускорить работу самых популярных приложений для авторов.