INNO3D выпустила видеокарты GeForce RTX 3080 12 ГБ

Основанная в 1998 году с целью разработки новаторских компьютерных аппаратных продуктов в глобальном масштабе. INNO3D хорошо зарекомендовала себя в игровом сообществе, известном своим инновационным и смелым подходом к дизайну и технологиям.
Основанная на архитектуре NVIDIA Ampere, GeForce RTX 3080 12 ГБ обеспечивает невероятный скачок в производительности и точности благодаря таким известным функциям, как трассировка лучей, повышающий производительность AI NVIDIA DLSS, сокращение задержки NVIDIA Reflex, функции потоковой передачи NVIDIA Broadcast и дополнительная память, которая позволяет ускорить работу самых популярных приложений для авторов.