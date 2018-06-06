INOI 2 и INOI 3 Lite поступили в продажу за 4000 рублей

Стартовали продажи двух новых моделей смартфонов – INOI 2 и INOI 3 Lite. Смартфоны уже доступны для покупки в официальном интернет-магазине inoi.com.

INOI 3 Lite

Смартфон с 5-дюймовым экраном, соотношением сторон 18:9 в стильном, приятном на ощупь корпусе из soft-touch пластика. В устройстве используется чипсет MediaTek MTK6580. Вместе с чистым Android это позволяет получить отличную скорость работы интерфейса. Еще одна особенность - двойная камера для получения наиболее качественных снимкой и видео (8 Мп). Оперативная память – 1 Гб, встроенная память 8 Гб с возможностью расширения до 32 Гб. Доступны модели в черном и золотом цвете. Стоимость – 3 990 рублей.

INOI 2

Доступный 4G (LTE) смартфон с 5 дюймовым дисплеем и чистым Android для решения базовых задач. Предусмотрено 2 слота для SIM-карт и слот для карты micro-SD объемом до 64 Гб. Аккумулятор емкостью 2 500 мА*ч, позволяет оставаться на связи в течении всего дня. Работает на четырех ядерном процессоре MediaTek 6739 на Android 7.0 Nougat. Доступны модели в черном и золотом цвете. Стоимость – 3 990 рублей.

Гарантия от производителя на все устройства – 1 год. Для обслуживания клиентов в России уже действуют 146 сервисных центров. Быстро задать вопрос техническому специалисту можно в предустановленном приложении INOI.