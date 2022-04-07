IOGEAR представила механическую игровую клавиатуру HVER STEALTH

IOGEAR объявила о выпуске механической игровой клавиатуры премиум-класса HVER STEALTH. Эта обтекаемая механическая клавиатура, доступна по цене 49,99 долларов, может похвастаться множеством необходимых игровых функций, превосходным качеством сборки и исключительной долговечностью.

Клавиатура HVER STEALTH имеет стандартную 110-клавишную раскладку, но повышает удобство работы благодаря тому, что клавиши парят над тонкой, но стильной лицевой панелью из полированного алюминия. Это обеспечивает удобный набор текста для повседневного использования, а также обеспечивает очень четкое прямое срабатывание переключателя для игрового процесса.

Текстурированные колпачки клавиш с двойным впрыском легко читаются и обеспечивают прочную нескользящую поверхность, которая выдержит сотни часов игры, не стираясь. Под этими колпачками клиенты найдут высококачественные коричневые механические переключатели в коробчатом стиле, которые обеспечивают тонкий тактильный щелчок при срабатывании и идеальное количество шума для смешанного использования. Стабильность устройства обеспечивают утяжеленное основание и резиновые ножки, которые гарантируют, что клавиатура не соскользнет с места даже во время самых тяжелых игровых сессий.

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