IOGEAR представила механическую клавиатуру HVER STEALTH

Клавиатура HVER STEALTH имеет стандартную 110-клавишную раскладку. Лицевая панель выполнена из полированного алюминия. Текстурированные колпачки клавиш легко читаются и устойчивы к износу. Они обеспечивают надежность и большой срок службы. Резиновые ножки предотвращают скольжение на рабочей поверхности. Есть программируемые клавиши для макросов, кроме того, клавиши оснащены RGB-подсветкой. Пользователям доступно программное обеспечение для индивидуальной настройки подсветки и функций клавиатуры.
Механическая клавиатура IOGEAR HVER STEALTH оценена в 50 долларов.