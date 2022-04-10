IOGEAR представила механическую клавиатуру HVER STEALTH

Производитель игровой периферии компания IOGEAR расширяет ассортимент устройств представив механическую клавиатуру HVER STEALTH с RGB-подсветкой.

Клавиатура HVER STEALTH имеет стандартную 110-клавишную раскладку. Лицевая панель выполнена из полированного алюминия. Текстурированные колпачки клавиш легко читаются и устойчивы к износу. Они обеспечивают надежность и большой срок службы. Резиновые ножки предотвращают скольжение на рабочей поверхности. Есть программируемые клавиши для макросов, кроме того, клавиши оснащены RGB-подсветкой. Пользователям доступно программное обеспечение для индивидуальной настройки подсветки и функций клавиатуры.

Механическая клавиатура IOGEAR HVER STEALTH оценена в 50 долларов.