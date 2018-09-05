IPS-монитор NEC MultiSync P243W оценен в $700

Компания NEC представила два новых монитора MultiSync EA271Q и MultiSync P243W, которые уже появились в продаже. Модель NEC MultiSync EA271Q оснастили 27-дюймовой PLS-матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей и портом USB-C, который подойдет как для передачи видеосигнала, так и для зарядки ноутбука.

Модель MultiSync P243W характеризуется 24-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1200 пикселей, входами DisplayPort, HDMI, DVI и D-Sub, концентратором портов USB 3.1 и стереофоническими громкоговорителями. Цена на мониторы составляет 620 долларов и 700 долларов. Мониторы в комплекте с колориметром и соответствующим ПО для калибровки обойдутся в 770 и 950 долларов, соответственно.