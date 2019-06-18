IdeaPad S340 и его функции

IdeaPad S340 быстро заряжается и способен проработать на одном заряде аккумулятора до 11 часов. В компьютер встроен физический затвор веб-камеры, обеспечивающий защиту конфиденциальных данных.Обновленный IdeaPad S340 получил процессоры от Intel Pentium до Intel Core i7 8-го поколения или AMD до Ryzen 7 серии 3ххх. В качестве ОС выступает Windows 10 Home. Объем оперативной памяти достигает 12 ГБ. Ноутбук оснащается интегрированной графикой Intel или AMD. В конфигурации с чипами от Intel опционально доступен вариант с NVIDIA GeForce MX 250 с 2 ГБ GDDR5. Разрешение IPS-дисплея в максимальной комплектации составляет 1920х1080 пикселей. Рамки экрана 15-дюймовой модели стали тоньше на 20%, а корпус 14-дюймовой версии — на 18% по сравнению с предыдущими поколениями.О стоимости новинки пока неизвестно.