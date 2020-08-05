Игровая гарнитура HyperX Cloud Core + 7.1 обеспечивает объемный виртуальный звук

После успешного выпуска игровой гарнитуры Cloud Core, игровое подразделение HyperX выпустила версию с объемный звуком 7.1. HyperX Cloud Core + 7.1 поставляется с контроллером, с помощью которого можно управлять громкостью микрофона и наушников, отключать микрофон, включать объемный звук 7.1. Съемный микрофон обеспечивает частоту между 100 Гц и 12 кГц. Динамики такого же размера как у предшественника.

Cloud Core 7.1 совместим с консолью PS4. Гарнитура сертифицирована приложениями Discord и Teamspeak. Игровая гарнитура HyperX Cloud Core + 7.1 уже доступна по цене 69,99 долларов.
Комментарии и отзывы HyperX Cloud Core + 7.1
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