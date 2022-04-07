Игровая клавиатура Corsair K70 дополнена более чувствительными оптическими переключателями

Сегодня Corsair анонсировала обновленную версию своей механической клавиатуры K70, которая оснащена более чувствительными оптико-механическими переключателями OPX. Она стоит 149,99 долларов, что на 10 долларов больше, чем стандартный K70, выпущенный в прошлом году, с более традиционными механическими переключателями Cherry. Помимо изменения переключателя, новый K70 в целом идентичен прошлогодней модели со съемным кабелем USB-C, RGB-подсветкой и урезанной раскладкой.

Причина, по которой компания перевыпустила клавиатуру, сводится к задержке устранения дребезга, которая обычно влияет на клавиатуры с традиционными механическими переключателями. Когда вы нажимаете механический переключатель, проходит короткий период, когда его металлические контакты стучат друг о друга, прежде чем клавиатура зарегистрирует нажатие клавиши. В обновленной клавиатуре оптические переключатели просто прерывают луч инфракрасного света при нажатии без задержки, что делает ее отличным вариантом для игр.

Преимущества оптического переключателя на клавиатуре Corsair проявляются при многократном нажатии одного и того же переключателя. K70 сканирует нажатия клавиш с частотой 4000 Гц (в четыре раза быстрее, чем многие механические клавиатуры) и передает их на ПК с частотой до 8000 Гц (в восемь раз быстрее, чем большинство других). Другие особенности K70 включают прочные двойные колпачки клавиш PBT, аппаратный переключатель для отключения макросов, мультимедийные клавиши, регулятор громкости и возможность регулировать световые эффекты клавиатуры с помощью программного обеспечения Corsair iCUE.