Игровая клавиатура PowerColor x Ducky One 2 SF RGB поступила в продажу

PowerColor и Ducky объединили усилия, чтобы создать игровую клавиатуру PowerColor x Ducky One 2 SF RGB. В создании клавиатуры принял участие уличный художник из Тайваня "SEAZK".

Благодаря компактному размеру 65% модель не занимает много рабочего пространства. Переключатели Kailh BOX создают тактильные ощущения и помогают геймерам достичь максимальной производительности.

Клавиатура оснащена подсветкой с 16,8 миллионов цветов, освещая все клавиши. Настроить подсветку можно с помощью программного обеспечения Ducky. Съемный кабель USB-C делает эту компактную клавиатуру еще более портативной.

Пользователи могут регулировать угол наклона клавиатуры, выбрав один из трех уровней подставки для клавиатуры. В комплект поставки входит устройство для быстрой замены клавиш, а также дополнительные клавиши.

Оценена клавиатура PowerColor x Ducky One 2 SF RGB в 119 евро.
Комментарии и отзывы PowerColor x Ducky One 2 SF RGB
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