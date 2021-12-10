Игровая клавиатура PowerColor x Ducky One 2 SF RGB поступила в продажу

Благодаря компактному размеру 65% модель не занимает много рабочего пространства. Переключатели Kailh BOX создают тактильные ощущения и помогают геймерам достичь максимальной производительности.
Клавиатура оснащена подсветкой с 16,8 миллионов цветов, освещая все клавиши. Настроить подсветку можно с помощью программного обеспечения Ducky. Съемный кабель USB-C делает эту компактную клавиатуру еще более портативной.
Пользователи могут регулировать угол наклона клавиатуры, выбрав один из трех уровней подставки для клавиатуры. В комплект поставки входит устройство для быстрой замены клавиш, а также дополнительные клавиши.
Оценена клавиатура PowerColor x Ducky One 2 SF RGB в 119 евро.