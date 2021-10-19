Игровая клавиатура Sharkoon Skiller SGK60 с переключателями Kailh BOX

Sharkoon представила свою новую игровую клавиатуру Skiller SGK60, оснащенную трехблочной клавиатурой с мультимедийными клавишами для удобного управления видео и музыкой, а также спортивными переключателями Kailh BOX в стандартной комплектации. Игровая клавиатура стоит 90 евро и теперь доступна для покупки непосредственно на официальном сайте Sharkoon. Посмотрите промо-видео , чтобы узнать что можно ожидать от его дизайна, функций и от новых переключателей.

Благодаря высококачественным механическим переключателям от Kailh клавиатура особенно удобна для профессиональных геймеров. Красные переключатели полезны для геймеров благодаря своим линейным характеристикам переключения и небольшому рабочему усилию. Коричневые переключатели подходят как для работы, так и для игр благодаря своим тактильным характеристикам и неслышимой обратной связи. Те, кто часто пишет, могут наслаждаться белыми переключателями, которые должны давать им ощущение пишущей машинки при использовании клавиатуры.