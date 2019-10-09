Игровые ПК Corsair Vengeance 5181/5182 получили 3D-карту GeForce RTX 2070 Super

2019-10-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Corsair Vengeance 5181; [35]
Компания Corsair пополнила ассортимент геймерских настольных ПК моделями Vengeance 5181 и Vengeance 5182, основанных на платформе Intel Coffee Lake. Первая оснащается 8-ядерным процессором Core i7-9700K с тактовой частотой до 4,9 ГГц и твердотельным накопителем NVMe M.2 SSD вместимостью 960 ГБ.

Модель Vengeance 5182 характеризуется CPU Core i7-9700 с частотой до 4,7 ГГц, модулем NVMe M.2 SSD на 480 ГБ и накопителем на 2 ТБ. Обе новинки получили 16 ГБ оперативной памяти Vengeance RGB PRO DDR4-2666, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 Super с 8 ГБ памяти, блок питания Corsair TX650M 80 Plus Gold мощностью 650 Вт, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, адаптер Wi-Fi 802.11ac, интерфейсы USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 (Type-A и Type-C), USB 2.0, DisplayPort и HDMI и жидкостным охлаждением процессора. Размеры корпуса равны 395:280:355 мм. ПК появится в продаже по цене 1900 и 2000 долларов.


Комментарии и отзывы Corsair Vengeance 5181
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