Игровые ноутбуки Dell G5 и G7

Два игровых ноутбука, которые идеально помещаются в комнате и в общежитии. G5 оснащен 15,6-дюймовым дисплеем FHD, процессором Intel Core i7, графической картой Nvidia GTX 1660 Ti, загрузочным диском SSD 256 ГБ, жестким диском 1 ТБ и 16 ГБ ОЗУ. G7 предлагает 17,3-дюймовый дисплей FHD ISP, процессор Intel Core i7, графическую карту Nvidia GeForce RTX 2060, жесткий диск емкостью 1 ТБ и 256 ГБ SSD, а также 16 ГБ памяти. Производительность выше среднего, наряду с возможностью обновления и фантастической веб-камерой. Игровой ноутбук начального уровня Dell G5 или более мощное устройство среднего уровня G7.