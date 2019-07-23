Игровые ноутбуки Dell G5 и G7

2019-07-23, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Dell G5 и G7 ; [98]
Два игровых ноутбука, которые идеально помещаются в комнате и в общежитии.

G5 оснащен 15,6-дюймовым дисплеем FHD, процессором Intel Core i7, графической картой Nvidia GTX 1660 Ti, загрузочным диском SSD 256 ГБ, жестким диском 1 ТБ и 16 ГБ ОЗУ.

G7 предлагает 17,3-дюймовый дисплей FHD ISP, процессор Intel Core i7, графическую карту Nvidia GeForce RTX 2060, жесткий диск емкостью 1 ТБ и 256 ГБ SSD, а также 16 ГБ памяти.

Производительность выше среднего, наряду с возможностью обновления и фантастической веб-камерой. Игровой ноутбук начального уровня Dell G5 или более мощное устройство среднего уровня G7.


Комментарии и отзывы Dell G5 и G7
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